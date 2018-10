I meno utilizzati - Genoa: Lapadula e Rolon ancora a zero minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Gianluca Lapadula (4 convocazioni, 0 presenze, 0' in campo) - Favilli, Kouamé e soprattutto Piatek. Poi un infortunio che lo ha frenato e lo ha costretto a saltare le ultime partite. Non è stato l'inizio di stagione che si aspettava, ma l'ex attaccante del Milan spera di tornare a essere importante per il Genoa, magari affiancando il bomber polacco. A Juric spetterà l'ultima parola, anche se togliere il posto a Kouamé sarà difficile.

Dicono di lui - Davide Ballardini: "È un giocatore di straordinaria importanza. Non si risparmia mai".

Estaban Rolon (6 convocazioni, 0 presenze, 0' in campo) - Arrivato in estate in prestito dal Malaga con buone referenze, il centrocampista argentino non è ancora riuscito a giocare nemmeno un minuto in campionato. È ai box per infortunio, ma al rientro spera che il nuovo allenatore gli dia qualche possibilità per mettersi in mostra. Può essere una valida alternativa a Sandro.

Dicono di lui - Domenico Criscito: "Rolon è piccolo ma a centrocampo si fa sentire, entra su tutti i palloni. Può servire a qualsiasi squadra"

Ivan Lakicevic (8 convocazioni, 0 presenze, 0' in campo) - Un affare a costo zero, una scommessa ancora tutta da valutare. Il 25enne di Belgrado non ha disputato nemmeno un minuto sotto la gestione Ballardini, che gli ha sempre preferito Romulo e Pereira.