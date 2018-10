I meno utilizzati - Inter, Joao Mario e Ranocchia fermi a zero minuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Joao Mario (7 convocazioni, zero minuti in campo) - Il portoghese è rientrato dall'esperienza al West Ham, ma Luciano Spalletti non ha ancora puntato su lui. Potrebbe farlo nell'arco delle prossime settimane, almeno stando alle parole del tecnico rilasciate negli ultimi giorni. Altrimenti, la soluzione migliore per tutti sarà il divorzio a gennaio.

Dicono di lui - "Joao Mario? Io tengo tutti in considerazione, ora è un momento felice da un punto di vista della disponibilità: questo accavallarsi di fatiche con le partite ravvicinate permetterà a Joao Mario di farci comodo". (Luciano Spalletti, 6 ottobre 2018).

Andrea Ranocchia (10 convocazioni, zero minuti in campo) - In scadenza nel giugno 2019, il difensore rappresenta uno dei veterani del gruppo anche senza giocare. Undici presenze complessive nell'ultimo campionato, c'è il rischio che quest'anno possa giocare ancora meno.

Dicono di lui - "Abbiamo quattro centrali forti, Ranocchia non l'ho mai usato per le caratteristiche, è uno fisico da area di rigore". (Luciano Spalletti, 29 settembre 2018).