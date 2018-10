I meno utilizzati - Lazio: Cataldi cerca spazio, Berisha appena rientrato

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Bruno Jordão (due convocazioni, zero minuti in campo) - Il 19enne centrocampista sta crescendo sotto la guida di Simone Inzaghi che, nel frattempo, non gli ha mai concesso un secondo in campo. L'anno scorso il portoghese ha giocato sette volte in Primavera, zero presenze complessive in prima squadra.

Dicono di lui - "Abbiamo un giocatore per il centrocampo che è Bruno Jordao, di grande prospettiva e farà molto bene". (Igli Tare, 21 gennaio 2018).

Alessandro Rossi (tre convocazioni, zero minuti in campo) - Tornato in biancoceleste dopo l'avventura alla Salernitana, l'attaccante non ha trovato spazio finora e probabilmente saluterà a gennaio.

Dicono di lui - "Ha fame, è forte e laziale, sono certo che brucerà la concorrenza. Con Inzaghi il rapporto è bello ed anche con Immobile. E' sicuro e sereno, non teme che queste aspettative possano diventare un boomerang". (L'agente Donato Di Campli, 1 agosto 2018, a Lalaziosiamonoi).

Danilo Cataldi (nove convocazioni, una presenze, 2' in campo) - Si aspettava ben altro ritorno a Roma, il centrocampista classe '94 reduce dall'esperienza al Benevento. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, per ora s'è dovuto accontentare di una breve apparizione all'esordio in campionato contro il Napoli.

Dicono di lui - "Cataldi è un calciatore di talento, per me è da Nazionale. Dovrà essere bravo lui e chi lo allenerà in futuro". (Roberto De Zerbi, 30 marzo 2018).

Valon Berisha (quattro convocazioni, due presenze, 31' in campo) - I biancocelesti l'han preso dal Salisburgo in estate ma, a causa di un infortunio, Simone Inzaghi ha potuto schierarlo soltanto nelle ultime apparizioni. Ventisei minuti a Francoforte in Europa League, cinque contro la Fiorentina. Il minutaggio, però, sarà maggiore nel giro delle prossime settimane.