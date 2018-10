I meno utilizzati - Milan, Halilovic talento smarrito. Simic attende gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Stefan Simic (sei convocazioni, zero minuti in campo) - Undici mesi fa debuttava con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca. In estate, dopo l'esperienza in Serie A tra le file del Crotone, il classe '95 è tornato al Milan ma difficilmente troverà spazio. A gennaio, per il bene del difensore, dovrà salutare Milanello per cercare spazio altrove.

Dicono di lui - "Sono stato a Milano insieme al padre del ragazzo, Radoja Simic, e l'incontro è stato ben più che positivo. Ci hanno detto cose importanti su Stefan: a lui piace da morire giocare nel Milan e il club vorrebbe tenerlo in rosa". (Milan Martinovic, agente del ragazzo, il 10 agosto 2018 a TMW).

Alen Halilovic (cinque convocazioni, una presenza, 3' in campo) - Tra il 2011 e il 2014 era considerato il potenziale Messi della Croazia, invece l'approdo in Catalogna alla corte del numero 10 argentino non è stato positivo. Dopo un lungo girovagare, l'ex Dinamo Zagabria in estate è approdato al Milan. Gattuso l'ha schierato nei minuti finali contro il Dudelange, a gennaio anche il ragazzo croato può salutare Milanello.

Dicono di lui - "Si diceva un tempo che fosse un grande talento e ora si parla di talento perduto. È una piccola scommessa per vedere cosa Rino riesce a restituire di questo talento che un tempo era grande e ora si è perso". (Massimiliano Mirabelli, 9 luglio 2018).