I meno utilizzati - Napoli: Luperto, Ounas e Rog 'falso' problema

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Sebastiano Luperto (otto convocazioni, due presenze, 91' in campo) - In estate sembrava certa la sua partenza, invece il Napoli e Carlo Ancelotti l'hanno trattenuto e lanciato come terzino sinistro nei minuti finali della sfida al Milan e in occasione della vittoriosa trasferta sul campo del Torino. L'ex Pro Vercelli ed Empoli s'è ben comportato, conquistando ulteriormente la stima e l'affetto dei tifosi partenopei.

Dicono di lui - "Chiriches ko? Avendo Luperto, un ragazzo adattato a sinistra ma che nasce come centrale di difesa ed è mancino, aspetterei un attimo prima di pensare a qualche svincolato". (Enrico Fedele, 11 settembre 2018, a RMC Sport).

Adam Ounas (otto convocazioni, cinque presenze, 135' in campo) - Una nuova vita sportiva, per l'algerino, dal momento dell'arrivo di Ancelotti a Castel Volturno. L'ex Bordeaux ha giocato appena 334' nella passata stagione con Sarri in panchina, ora è già riuscito a segnare in Serie A la sua prima marcatura. Il nuovo tecnico lo seguiva già ai tempi del Bayern Monaco, per questo l'impiego di Ounas non potrà che aumentare.

Dicono di lui - "Ounas è incedibile". (Aurelio De Laurentiis, 26 luglio 2018).

Marko Rog (dieci convocazioni, cinque presenze, 182' in campo) - L'anno scorso ha giocato 251' in Serie A in 28 apparizioni, mentre Ancelotti ha già fatto capire che punterà spesso e volentieri sul croato. Ha perso il Mondiale per lo scarso impiego della passata stagione, le rotazioni del nuovo tecnico azzurro gioveranno anche all'ex Dinamo Zagabria.

Dicono di lui - "Rog è un ragazzo interessante, io lo vedo bene in fase offensiva, ha gamba ma è anche bravo nel recuperare i palloni. Sul giro palla è ancora un pò lento ma è forte nelle accelerazioni. E' una grande opportunità per lui essere allenato da Ancelotti". (Ivan Juric, 26 settembre 2018).