I meno utilizzati - Sampdoria: tanti nomi in attesa di giocare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Maxime Leverbe (quattro convocazioni, zero minuti in campo) - Quattordici presenze l'anno scorso in Serie C con l'Olbia, adesso il difensore francese attende la sua chance in maglia doriana. Marco Giampaolo dovrà gestirlo per permettere al 21enne francese di crescere ulteriormente, a gennaio non è tuttavia esclusa una cessione in prestito. In estate era nel mirino del Cagliari ma l'affare non è poi andato in porto.

Dicono di lui : "Giampaolo punta su di lui, non credo che la Samp ci concederà opzioni per un riscatto. Per noi non è semplice trattenerlo". (Alessandro Marino, presidente dell'Olbia, il 2 gennaio 2018).

Júnior Tavares (sei convocazioni, zero minuti in campo) - E' arrivato in estate dal Brasile, ma l'esterno mancino di Porto Alegre non ha ancora provato la gioia del debutto in gara ufficiale. L'ex Gremio sta lavorando per convincere i doriani a riscattarlo dal San Paolo.

Dicono di lui : "Io e Junior Tavares siamo arrivati per continuare a far sì che i brasiliani lascino il segno. Sto facendo anche il traduttore con Junior Tavares, come fece con me Bruno Uvini al Napoli". (Rafael Cabral, 23 luglio 2018).

Gabriele Rolando (otto convocazioni, zero minuti in campo) - Quattordici presenze complessive l'anno scorso col Palermo, in attesa della sua chance in A con la formazione ligure. Mister Giampaolo saprà quando lanciarlo nella mischia.

Dicono di lui : "Gabriele è da Serie A per le qualità e i sacrifici fatti”. (L'agente Donato Di Campli, il 5 maggio 2018 a TMW).