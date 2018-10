I meno utilizzati - SPAL: Viviani, Bonifazi e Dickmann le 'armi nascoste'

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Jacopo Murano (zero convocazioni) - E' tornato alla SPAL dopo un anno al Trapani, il 28enne sogna l'esordio in Serie A ma a gennaio potrebbe salutare per trovare spazio altrove.

Dicono di lui - "Abbiamo un accordo, lo valuteremo in ritiro per poi girarlo in prestito visto che ha diverse richieste dalla Lega Pro". (Davide Vagnati, ds della SPAL, 29 maggio 2018).

Federico Viviani (tre convocazioni, zero minuti in campo) - Trenta presenze complessive nella passata annata tra campionato e Coppa Italia, ora l'ex Hellas Verona e Bologna non ha ancora provato l'emozione dell'esordio stagionale. Un rinvio dovuto al trauma contusivo al polpaccio sinistro accusato in questa prima parte di stagione.

Dicono di lui - "Mancini non ha certo bisogno dei miei consigli ma terrei in considerazione Viviani". (Leonardo Semplici, 28 agosto 2018).

Kevin Bonifazi (quattro convocazioni, zero minuti in campo) - Ha giocato a Ferrara nell'anno della promozione in Serie A, poi il Torino e quest'estate il ritorno alla corte di mister Semplici. Che, visto l'infortunio di inizio stagione del ragazzo, sta puntando su altri calciatori per la sua retroguardia.

Dicono di lui - "Tutti volevamo questo nuovo matrimonio e contiamo che il piccolo problemino fisico che ha attualmente lo rimetta a disposizione". (Davide Vagnati, 24 agosto 2018).

Sergio Floccari (cinque convocazioni, zero minuti in campo) - L'esperto attaccante è pronto a farsi trovare pronto qualora il tecnico ferrarese dovesse puntare su di lui, dopo aver risolto i problemi fisici di inizio annata.

Dicono di lui - "L'attacco? Petagna, Antenucci, Paloschi, Moncini e Floccari hanno due peculiarità: possono coesistere nelle coppie e hanno qualità". (Leonardo Semplici, 21 agosto 2018).