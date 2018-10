I meno utilizzati - Udinese, tre giovani in rampa. Balic lo è da due anni

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Nicholas Opoku (9 convocazioni, 1 presenza, 1' in campo) - Uno dei migliori difensori del continente africano della scorsa stagione, finora non ha trovato grande spazio con Velazquez. È un classe 1997 alla prima esperienza in Europa, ha ancora tempo per crescere.

Dicono di lui : "Opoku è un difensore che ha fatto molto bene l'anno scorso, è possente e ci può aiutare nel gioco aereo" (Daniele Pradè, direttore sportivo dell'Udinese, il 14 luglio 2018)

Felipe Vizeu (9 convocazioni, 3 presenze, 10' in campo) - Cresciuto nel Flamengo, con cui stava trovando anche una buona continuità nell'ultimo periodo, è stato acquistato per cinque milioni di euro. Probabile che gli serva anche un periodo di apprendistato prima di trovare più spazio.

Dicono di lui : "Vizeu ha solo 21 anni, proviene da un campionato molto importante come il Flamengo, è un giocatore forte di grande prospettiva che ha fatto vedere le sue potenzialità durante il sub 20 con il Brasile, è un ragazzo per il presente e per il futuro” Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, il 23 agosto 2018)