I migliori acquisti - 1° Piatek: il Re Mida dell'area di rigore

Basterebbero i numeri a spiegare il primo posto di Krzysztof Piatek nella classifica di rendimento dei calciatori acquistati dai club di Serie A nell'ultima finestra di mercato. L'impatto dell'attaccante polacco con il campionato italiano è stato devastante e su di lui è già pronta a scatenarsi una vera e propria asta già a gennaio. Preziosi gongola ma potrebbe resistere agli assalti, sperando che nel frattempo il polacco continui a trasformare in oro ogni pallone toccato.

La sua estate - Reduce da un'ottima stagione con la maglia del Cracovia, con 21 reti realizzate in campionato, Piatek è arrivato quasi in sordina, "convinto" dai connazionali Kownacki e Bereszynski, entrambi genovesi da diverso tempo, seppur blucerchiati. Preziosi spende 4,5 milioni per portarlo alla corte di Davide Ballardini: un affare che si rivelerà assolutamente straordinario.

L'avvio di stagione - Il talento di Piatek si rivela nella prima uscita stagionale del Grifone, in una anonima serata agostana di Coppa Italia: al Ferraris, davanti a circa diecimila spettatori, Il Pistolero segna 4 reti in 38 minuti al Lecce. Chi pensava si trattasse di un fuoco di paglia resta deluso, perché il numero 9 da quel momento in poi punirà tutti gli avversari affrontati dai rossoblù. Sono 9 i gol realizzati in 7 giornate di campionato, un inizio pazzesco.

Nome: Krzysztof Piątek

Età: 23

Media voto TMW: 7

Formula del trasferimento: titolo definitivo per 4,5 milioni di euro

Dettagli contratto: contratto fino al 30 giugno 2022