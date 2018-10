I migliori acquisti - 10° de Vrij: addio Lazio e subito super all'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio l'ha dimenticato in fretta, anche a causa del suo addio a parametro zero e a causa degli errori nel 38esimo turno dell'ultimo campionato contro quella che sarebbe diventata la sua nuova squadra. Ora Stefan de Vrij veste la maglia dell'Inter e il rendimento della prima parte di campionato è assolutamente di primo piano. Lo testimonia la media voto che l'ex Feyenoord ha maturato finora: un 6.33 che gli permette di occupare la decima posizione nella classifica di TMW per i calciatori che in estate hanno salutato un club per sposare un nuovo progetto tecnico.

La sua estate - Tutto sommato tranquilla, dopo le voci che hanno caratterizzato l'intera passata stagione. La Lazio aveva provato in precedenza a rinnovargli il contratto, ma de Vrij è stato irremovibile. In tutto ciò, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi gli ha dato fiducia fino all'ultima giornata. Rivelatasi però fatale per la Lazio, vista la Champions League sfumata proprio contro l'Inter.

L'avvio di stagione - Sei presenze finora per l'ex centrale della Lazio. Luciano Spalletti ha già trovato un nuovo leader difensivo che, associato a Milan Skriniar oppure a Joao Miranda, permette all'Inter di avere elementi di tutto rispetto al centro della propria retroguardia. Per de Vrij è inoltre già arrivata la gioia della prima rete: è successo alla seconda giornata, nel 2-2 contro il Torino.

Nome: Stefan de Vrij

Età: 26

Media voto TMW: 6.33

Formula del trasferimento: arrivato a parametro zero dopo lo svincolo dalla Lazio

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2023