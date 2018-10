I migliori acquisti - 12° Audero: muro alla Sampdoria sognando Buffon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al dodicesimo posto nella classifica delle medie voto di TMW per i calciatori che hanno cambiato casacca c'è Emil Audero. Dodicesimo in graduatoria sul nostro portale, numero uno alla Sampdoria che ha finora conquistato 14 punti in campionato. Il merito è anche dell'estremo difensore italo-indonesiano, nel giro della nazionale azzurra Under 21 sul quale la Juventus ci crede tantissimo. A tal punto da favorire l'approdo in Serie A dopo la scorsa stagione vissuta da grande protagonista a Venezia.

La sua estate - Il salto nella massima divisione era doveroso quanto scontato, visto il rendimento che il portierino ha avuto in cadetteria. Parma, Udinese e Bologna hanno pensato a lui per la stagione iniziata ad agosto, prima che la Samp del presidente Massimo Ferrero riuscisse a trovare l'intesa con la dirigenza della Vecchia Signora.

L'avvio di stagione - Otto presenze e quattro gol subiti. Audero ha iniziato l'annata nel migliore dei modi, contribuendo in modo importante alla splendida classifica che può vantare la squadra di Marco Giampaolo. Per Audero, continuando così, potrebbero ben presto schiudersi le porte della nazionale maggiore. Sognando Buffon, magari anche in bianconero. Raccogliendo così l'eredità dell'attuale portiere ora al PSG.

Nome: Emil Audero

Età: 21

Media voto TMW: 6,31

Formula del trasferimento: a titolo temporaneo, con diritto di opzione 11 milioni di euro e contro-opzione a 15 milioni, dalla Juventus

Dettagli contratto: Contratto con la Juventus fino al 2021