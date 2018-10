I migliori acquisti - 13° Defrel: rinascita blucerchiata dopo il flop a Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la stagione più che complicata alla Roma, Gregoire Defrel cercava una piazza in grado di dargli fiducia e una buona continuità. E alla Samp ha trovato tutto questo, come dimostra il 13esimo posto fra i migliori acquisti estivi per media voto (giocatori con almeno 4 presenze).

La sua estate - Sembrava l'obiettivo numero uno del Torino. Poi si è inserita la Fiorentina. Ma alla fine l'ha spuntata la Sampdoria. E mister Giampaolo lo ha messo fin da subito al centro dei suoi schemi offensivi, nonostante la folta concorrenza. I quasi 20 milioni complessivi sembravano troppi dopo lo score povero dello scorso anno, ma oggi sembrano più che giustificati.

L'avvio di stagione - Sempre titolare nelle 8 partite giocate in campionato, Defrel ha sorpreso un po' tutti andando a segno già in 5 occasioni. Più in generale, ha stupito in positivo la facilità di ambientamento nella manovra offensiva blucerchiata.

Nome: Gregoire Defrel

Età: 27

Media voto TMW: 6,31

Formula del trasferimento: prestito oneroso (circa 2 milioni) con diritto di riscatto a 18.

Dettagli contratto: fino a giugno 2019, quando scatterà il diritto di riscatto.