I migliori acquisti - 14° Tonelli: il vizietto del gol resta una costante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I problemi fisici accusati durante l'avventura al Napoli rappresentano soltanto un lontano ricordo. Lorenzo Tonelli ha accettato la corte della Sampdoria ed è già riuscito a fare la differenza in maglia doriana, in difesa ma anche in area avversaria. E' una caratteristica che il centrale porta con sé dai tempi di Empoli, confermata anche all'ombra del Vesuvio nonostante le poche occasioni avute per mettersi in mostra. Due gol in tre presenze nel 2016-17, una rete in sei presenze complessive - tra campionato ed Europa League - nella passata stagione. In maglia doriana è arrivata già una marcatura, utile a conquistare la posizione numero 14 nella classifica delle medie voto di TMW per i calciatori che hanno cambiato casacca durante l'ultima estate.

La sua estate - Resta o va via? Questo il quesito circolato negli ambienti partenopei fino a poche ore dalla fine del mercato. Il difensore ha svolto l'intero ritiro in Trentino con Carlo Ancelotti, mentre proseguivano le trattative con il Cagliari, il ChievoVerona e la Sampdoria. Al fotofinish è stata la formazione ligure ad avere la meglio, trovando l'accordo con i partenopei per mettere il ragazzo a disposizione di Marco Giampaolo, tecnico che lo ha già allenato proprio in Toscana.

L'avvio di stagione - L'esordio in campionato di Tonelli è coinciso con la sfida tra la Sampdoria e il Napoli. Una prestazione importante contro la sua vecchia squadra, salutata da appena poche settimane, per un'ampia vittoria sul campo. Nello scorso weekend è arrivata anche la gioia della rete: colpo di testa vincente contro l'Atalanta per la gioia dell'intera popolazione blucerchiata.

Nome: Lorenzo Tonelli

Età: 28

Media voto TMW: 6.3

Formula del trasferimento: a titolo temporaneo con obbligo di riscatto da parte della Sampdoria

Dettagli contratto: contratto col Napoli fino al 30 giugno 2020