I migliori acquisti - 17° Acerbi: il dopo-De Vrij ha già conquistato tutti

In estate i dirigenti biancocelesti aveva un compito estremamente difficile: sostituire uno come Stefan De Vrij. Il centrale aveva lasciato un vuoto enorme col suo passaggio all'Inter, ma per il momento Acerbi non lo sta facendo rimpiangere. Anzi. E le sue prestazioni di inizio stagione lo hanno portato al 17esimo posto fra i migliori acquisti estivi (giocatori on almeno 4 presenze).

La sua estate - Un lunghissimo tira e molla he ad un certo punto sembrava dovesse portare alla fumata nera. Ma il Sassuolo non si è mai discostato dalla valutazione di 12 milioni fatta per il cartellino del giocatore. E la Lazio, alla fine, ha dovuto cedere per una cifra di 10 milioni più 2 di bonus.

L'avvio di stagione - Doveva sostituire uno come De Vrij, esercizio non certo semplice. Ma l'ex Sassuolo ha impiegato pochissimo tempo a capire gli schemi difensivi di Inzaghi. Perché oltre alla qualità, ha dalla sua una continuità senza eguali: la gara con la Fiorentina è stata la 125esima consecutiva in Serie A.

Nome: Francesco Acerbi

Età: 30

Media voto TMW: 6,25

Formula del trasferimento: titolo definitivo per 10 milioni più 2 di bonus

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2023