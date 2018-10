I migliori acquisti - 19° Rigoni: esperienza e qualità. Parma lungimirante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una ultima stagione piuttosto travagliata a Genova, Luca Rigoni cercava una squadra in grado di dargli spazio. E a Parma sembra aver trovato la sua giusta dimensione, tanto da arrivare alla posizione 19 fra i migliori acquisti stagionali (giocatori con almeno 4 presenze).

La sua estate - Col Genoa il rapporto sembrava esaurito da tempo e infatti a fine giugno è arrivato lo svincolo. A inizio luglio sembrava vicino al Frosinone, con Cagliari e Sampdoria alla finestra. Ma il Cagliari, quasi a sorpresa, ha battuto la concorrenza e si è portato a casa un usato sicuro per il centrocampo.

L'avvio di stagione - Non sempre presente, sono 6 gli incontri a cui ha preso parte, ma il rendimento è di assoluto livello. Non solo per il gol e l'assist dell'ultima gara contro il Genoa. Il rendimento generale della squadra ha aiutato, ma la sua esperienza sembra qualità davvero importante nel centrocampo ducale.

Nome: Luca Rigoni

Età: 33

Media voto TMW: 6,25

Formula del trasferimento: parametro zero

Dettagli contratto: fino al 2019 con opzione per il 2020