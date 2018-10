I migliori acquisti - 22° Bonucci: la scappatella al Milan e il ritorno

Un ritorno a casa, per Leonardo Bonucci. Il difensore ha ammesso che la Juventus è il suo club ideale, nonostante la cessione al Milan dell'estate del 2017 per poi tornare sui propri passi pochi mesi fa. Adesso il calciatore della nazionale italiana sta offrendo nuovamente il proprio contributo alla Vecchia Signora, alla corte di quel Max Allegri che era stato uno dei motivi del temporaneo allontanamento da Torino. Nelle prime apparizioni stagionali, Bonucci è riuscito a conquistare la 22esima posizione nella classifica di rendimento di TMW per media voto.

La sua estate - Era approdato al Milan per spostare gli equilibri, invece la difficile situazione della passata stagione in casa rossonera ha finito per spostare l'attenzione dei media e dei tifosi sulle prestazioni non sempre sufficienti del difensore classe '87. Bonucci ha poi optato per rientrare alla base, nell'ambito dell'affare che ha portato Gonzalo Higuain e Mattia Caldara dai bianconeri al Milan. Così il centrale che tanto piace anche a Pep Guardiola ha avuto modo di legarsi nuovamente alla Juve.

L'avvio di stagione - Sette presenze in campionato e due in Champions League, con una rete all'attivo in Serie A. Quella del definitivo 3-1 al Napoli, siglata circa due settimane fa. Bonucci s'è ripreso la Juventus ma ora deve riconquistare l'affetto dell'intera tifoseria, missione non semplice perché in mezzo c'è stato il momentaneo tradimento col conseguente matrimonio a Milanello. Il pentimento, all'interno del tifo bianconero, non è stato apprezzato da tutti.

Nome: Leonardo Bonucci

Età: 31

Media voto TMW: 6,21

Formula del trasferimento: a titolo definitivo, per 35mln di euro (il Milan ha acquistato, nello stesso trasferimento, Caldara per la stessa cifra)

Dettagli contratto: 30 giugno 2023