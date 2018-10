I migliori acquisti - 23° Politano: il salto in una big non sembra un peso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'ottima crescita mostrata nell'ultima stagione a Sassuolo, Matteo Politano ha tentato il grande salto in nerazzurro. Lo scorso gennaio sembrava vicinissimo al Napoli ma l'operazione saltò all'ultimo minuto. Pochi mesi dopo, ecco la chance nerazzurra e un avvio positivo che lo ha portato alla 23esima posizione di questa speciale classifica (fra i giocatori con almeno 4 presenze).

La sua estate - Una trattativa lunghissima, quella fra Sassuolo e Inter. Il giocatore era sembrato fin da subito uno dei preferiti di Luciano Spalletti, nonostante i nerazzurri stessero trattando altri profili (Malcom su tutti). Su Politano c'era anche il Napoli, così come la Roma e la Lazio. Ma alla fine l'Inter ha avuto la meglio.

L'avvio di stagione - Sempre impegnato da mister Spalletti, dall'inizio o a gara in corso, raramente è andato al di sotto del 6 in pagella. La sua qualità individuale e uno scatto bruciante nello stretto lo rendono arma preziosa per il tecnico di Certaldo, sia in campionato che in Champions.

Nome: Matteo Politano

Età: 25

Media voto TMW: 6,19

Formula del trasferimento: prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (15 milioni) più il cartellino di Odgaard (valutato 5 milioni).

Dettagli contratto: dopo il riscatto sarà fino al 30 giugno 2023