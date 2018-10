I migliori acquisti - 25° Izzo: impatto positivo per la richiesta di Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La difesa del Torino, fino ad oggi, ha regalato prestazioni convincenti. Anche se altalenanti. Ma col passare delle domeniche tutto sembra destinato a migliorare come conseguenza della crescita dell'intesa fra Izzo, Nkoulou e Moretti. Il nuovo acquisto arrivato dal Genoa ha trovato subito spazio fra i titolari e il suo apporto è stato importante fin da subito, come dimostra la 25esima posizione nella classifica dei migliori per media voto (con almeno 4 presenze).

La sua estate - Tante le squadre interessate al centrale napoletano, in estate. Ma fin da subito il Torino era sembrata quella più convinta. In momenti diversi, in estate, si sono avvicinate a lui Fiorentina, Lazio (se fosse saltato Acerbi), West Ham e soprattutto Sassuolo. Ma, come detto, il Toro e soprattutto Mazzarri hanno spinto al massimo per strappare il sì del Genoa e quello del giocatore.

L'avvio di stagione - Sempre titolare, sostituito solo in una occasione, alla prima giornata contro la Roma. Come detto l'alchimia con i compagni di reparto può ancora migliorare, ma il suo impatto è stato più che positivo, proprio come si aspettava il tecnico che lo battezzò a Napoli.

Nome: Armando Izzo

Età: 26 anni

Media voto TMW: 6,19

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo, 8 milioni + 2 di bonus

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2023