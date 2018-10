I migliori acquisti - 3° Higuain: l'attaccante che il Milan cercava

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Milan mancava un attaccante come Gonzalo Higuain dai tempi di Zlatan Ibrahimovic. È l'opinione comune tra gli addetti ai lavori e spiega bene l'impatto del giocatore argentino sulla squadra di Gattuso. In poco tempo, il Pipita ha conquistato San Siro; voleva ancora "sentirsi importante" e San Siro è già diventata la sua casa. Il nuovo idolo dei tifosi rossoneri è al terzo posto nella nostra classifica di rendimento dei giocatori che hanno cambiato casacca in estate, davanti a Cristiano Ronaldo.

La sua estate - L'arrivo di CR7 ha inevitabilmente cambiato il futuro del Pipita. L'attaccante argentino si è ritrovato da centro del mondo bianconero a seconda scelta e ha preferito cambiare aria, per sentirsi ancora importante. La Juventus ha tentato un folle scambio di centravanti con l'Inter, ma i nerazzurri non hanno voluto cedere capitan Icardi. Così è nata la maxi-operazione col Milan, che ha visto coinvolti anche Leonardo Bonucci e Mattia Caldara.

L'avvio di stagione - L'esordio a Napoli non è stato dei più incoraggianti, ma Higuain si è rifatto con gli interessi una settimana dopo contro la Roma, firmando l'assist decisivo per la rete di Cutrone al 95'. Da quel momento, l'ex Real Madrid ha segnato in ogni match in cui è sceso in campo: sono 6 i gol realizzati finora tra campionato ed Europa League, tutti decisivi. In mezzo anche due partite saltate per un problema muscolare.

Nome: Gonzalo Gerardo Higuaín

Età: 30

Media voto TMW: 6,7

Formula del trasferimento: prestito oneroso fissato a 18 milioni con diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 36 milioni.

Dettagli contratto: contratto fino al 30 giugno 2019 con il Milan con diritto di riscatto a favore dei rossoneri.