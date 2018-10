I migliori acquisti - 4° Ronaldo: Pallone d'oro uscente fuori dal podio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzo trionfo di fila in Champions League con il Real Madrid, poi il deludente Mondiale e il trasferimento alla Juventus. Per Cristiano Ronaldo la seconda parte del 2018 non è stata proprio positiva, anche se l'esperienza in bianconero - rumors extracalcistici a parte - sembra procedere a gonfie vele. Tuttavia il Pallone d'oro quest'anno potrebbe vedere CR7 tagliato fuori dalla corsa alla vittoria finale, così come è fuori dal podio della classifica di TMW per le medie voto riservate agli acquisti dell'ultima campagna trasferimenti.

La sua estate - I cento milioni di euro investiti dalla Juventus per acquistarlo dal Real Madrid rappresentano un investimento più che importante, anche per i 30 milioni a stagione che i bianconeri gli riconosceranno fino al 2022. Tuttavia la mancata assegnazione del premio Uefa per il migliore calciatore dell'ultima Champions e del Fifa Best Player hanno rovinato l'ultima parte dell'estate sportiva di CR7, in attesa di sviluppi sul fronte legale per la questione del presunto stupro del 2009 negli USA che sta caratterizzando l'autunno dell'asso lusitano.

L'avvio di stagione - Quattro gol fatti e altrettanti assist. CR7 ha dovuto però attende il quarto turno per sbloccarsi in Serie A, con la doppietta al Sassuolo. Poi una rete al Frosinone e l'altra all'Udinese, prima della sosta. Il vero Ronaldo, tuttavia, s'è forse ammirato nella prestazione contro il Napoli: due assist e il gol di Mario Mandzukic arrivato dopo il palo colpito proprio dal portoghese. In attesa che il cinque volte Pallone d'oro si riveli decisivo in Champions, visto il rosso rimediato a Valencia nell'esordio continentale.

Nome: Cristiano Ronaldo

Età: 33

Media voto TMW: 6.69

Formula del trasferimento: a titolo definitivo

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2022