I migliori acquisti - 5° Bruno Alves: colpo a sorpresa che ha sorpreso tutti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Può definirsi a tutti gli effetti una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione in Serie A. Sul suo carisma e la sua professionalità in pochi avevano dubbi, ma l'impatto che Bruno Alves ha avuto a Parma è di altissimo livello. E infatti si piazza al quinto posto della classifica dei migliori acquisti estivi per rendimento (giocatori con almeno 4 presenze).

La sua estate - Prima il Mondiale in Russia col suo Portogallo, poi le vacanze. E nel giro di pochissime ore la firma, a sorpresa, col Parma. Perché Bruno Alves a luglio aveva un contratto in essere con i Glasgow Rangers e pur di sposare la causa ducale ha rescisso il contratto col club scozzese. Per poi firmare un annuale col club neopromosso.

L'avvio di stagione - Sempre titolare, sempre con la fascia da capitano al braccio, sempre protagonista. L'ottimo avvio stagionale del Parma, fatto di 4 vittorie ed un pareggio, è anche merito dell'ex Cagliari. Che grazie alla sua esperienza e qualità ha dato sicurezza anche ai compagni di reparto.

Nome: Bruno Alves

Età: 36

Media voto TMW: 6,44

Formula del trasferimento: titolo definitivo

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2019