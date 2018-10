I migliori acquisti - 6° Meité: muscoli e inserimenti per il Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella top ten dei giocatori con il rendimento più alto tra quelli che hanno cambiato casacca nell'ultima finestra di mercato spicca il nome di Soualiho Meïté, il terzo esordiente in Serie A in classifica, alle spalle dell'inarrivabile - per ora - Piatek. Acquistato dal Torino come alternativa a Baselli e Rincon, il classe 1994 si è subito fatto apprezzare per le doti fisiche e tecniche ed è un elemento importante nello scacchiere tattico di Mazzarri.

La sua estate - Il Monaco, dopo averlo prestato al Bordeaux nella seconda parte della passata stagione, ha deciso di non dare fiducia al centrocampista francese e di scambiarlo con il terzino del Torino Antonio Barreca. Un'operazione che non ha convinto da subito i tifosi granata, evidentemente tratti in inganno dalla scarsa considerazione nel club del Principato.

L'avvio di stagione - Invece, Meité ha da subito mostrato tutte le sue qualità. Centrocampista completo, fondamentale in fase difensiva ma bravo anche negli inserimenti senza palla. Due reti segnate nelle prime 4 partite e sufficienza piena raccolta in ogni partita disputata: in due mesi è diventato l'unico punto fermo della mediana granata.

Nome: Soualiho Meïté

Età: 24

Media voto TMW: 6,44

Formula del trasferimento: titolo definitivo a 10 milioni, nell'ambito di uno scambio con Antonio Barreca con conguaglio di 2 milioni a favore del Torino

Dettagli contratto: contratto fino al 30 giugno 2023