I migliori acquisti - 7° Kouame: il Genoa non è solo Piatek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' una delle più liete sorprese in Serie A, tranne per chi già lo aveva visto giocare al Cittadella in B. Perché Christian Kouamé ha avuto un impatto importante con la maglia del Genoa nella massima categoria, offuscato parzialmente solo dal compagno di squadra Krzysztof Piatek (23). Tuttavia il calciatore della Costa d'Avorio ha ancora grossi margini di miglioramento, per questo il presidente Enrico Preziosi si sfrega le mani pensando alla plusvalenza che in futuro potrà mettere a bilancio.

La sua estate - L'ex Sassuolo, Prato e Inter era stato cercato con una certa insistenza anche da Atalanta e Cagliari, ma è stata la società del presidente Preziosi ad anticipare tutti e portare a casa l'attaccante che nella passata stagione ha messo a segno undici reti in campionato, un gol in Coppa Italia e l'altro ai playoff.

L'avvio di stagione - Sette presenze e una rete, quella siglata all'esordio contro l'Empoli, poi due assist col Frosinone e tante prestazioni positive. Il Genoa si gode e coccola Piatek, ma anche Kouamé ha parte del merito dei dodici punti conquistati finora. Adesso, con l'esonero di Davide Ballardini e il ritorno al grifone di Ivan Juric, bisogna capire come evolverà l'attacco dei liguri.

Nome: Christian Kouamé

Età: 20

Media voto TMW: 6.43

Formula del trasferimento: a titolo definitivo

Dettagli contratto: accordo valido fino al 30 giugno 2023