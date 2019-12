I nomi mercato: Lobotka, Jorginho slovacco fiorito tra Vigo e Farum

© foto di J.M.Colomo

Quanto Stanislav Lobotka da Trencin, Slovacchia, militava nel Nordsjaelland, il Palermo si mise sulle tracce del giocatore che in Danimarca cercava una nuova occasione. Il regista e centrocampista box to box del Celta Vigo, ora primo nome per il mercato del Napoli di Gennaro Gattuso e seguito pure dal Milan per Stefano Pioli, arrivava dalla delusione cocente di non avercela fatta all'Ajax, dove giocò tanto con la seconda squadra e praticamente mai coi big. Il ritorno in patria, al Trencin, il titolo e il volo danese. Odense prima, Nordsjaelland poi.

Sbocciato in Galizia Lobotka milita al Celta dal 2017 (il club di Vigo dalla società che ha sede a Farum ha preso negli anni anche Wass, Sisto e Krohn-Dehli), un anno dopo aver conquistato la Nazionale slovacca. Erano le settimane in cui il Palermo cercava di portarlo in Sicilia, gli spagnoli gli fecero firmare un contratto fino al 2022. Il venticinquenne, ambidestro, regista, mediano, incursore, ha poi firmato per un anno in più. Clausola da 50 milioni di euro, già la scorsa estate sia l'Inter che il Napoli hanno provato a prendere il giocatore. Il Celta, però, ha risposto picche.

Il regista che manca Lobotka è il regista che Ancelotti non ha avuto e che al Napoli manca dopo che Jorginho ha salutato la Campania. Un giocatore perfetto per il 4-3-3, per essere pivote e amministratore della manovra. Considerata la parabola di Biglia e un Bennacer che ancora fatica a incidere, ecco forse perché pure il Milan si è inserito nella corsa allo slovacco.