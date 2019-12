I nomi mercato, Todibo: sembrava Pirlo, è diventato Varane

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jean-Clair Todibo nasce dall'altra parte del globo, in Guyana Equatoriale, poi si trasferisce giovanissimo nell'anima della Francia e inizia a giocare nei Las Lilas. S'infortuna da picolo alla gamba sinistra, pare dover lasciare il pallone ma il talento è così grande da convincere il Tolosa a prenderlo e da accompagnarlo nella sua crescita. Nel 2016 poteva andare anche in Premier League, il Manchester United lo convocò per un provino, ma la famiglia decise di farlo rimanere in Francia. Da mediano.

Da Pirlo a Varane La trasformazione tattica arriva in tenera età, prima dei diciotto anni. Nella cantera del Tolosa è considerato potenziale erede del suo idolo, Andrea Pirlo, prima del debutto però passa a giocare centrale difensivo e viene subito paragonato a Raphael Varane ora al Real Madrid. Le performance sono importanti, l'incidente e l'infortunio patiti mentre stava andando a una lezione di judo oramai alle spalle. Sul corpo ha le cicatrici, sul curriculum solo dieci presenze coi pro al Tolosa e un trasferimento dorato. Al Barcellona.

Apprendistato e addio? E' inevitabile che il chiacchierone della Guyana trovi ora poco spazio. Però ha il carattere per fare grandi cose e personalità importante. "Ricorda un giovane Paul Pogba", lo hanno eletto i suoi ex compagni come Kilian Corredor. Novanta minuti li ha giocati solo nell'inutile ma vittoriosa gara di Champions contro l'Inter, in Liga due apparizioni e due vittorie: quattro minuti nel 2-0 al Getafe, settantatre nel 4-0 al Siviglia. Però i minuti non sono forse ancora abbastanza e potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio.

Il Milan in pressing Boban e Maldini lo vogliono ma chiedono al Barcellona di togliere la recompra e di abbassare la richiesta di venti milioni di euro. Bayer Leverkusen, Monaco, Everton e Southampton lo vogliono, il Barcellona non vuole perdere il diritto di riacquisto e per questo la trattativa non sarà facile.