I retroscena - Il tira e molla per Zappacosta e la soluzione Romulo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La ricerca da parte della Lazio di un esterno destro per il centrocampo a cinque è telenovela partita già a novembre. Era obiettivo dichiarato della società che a mezzo stampa dichiarò di voler sopperire a una lacuna non colmata in estate. E che s'è trascinata fino all'ultimo giorno, quando dopo diversi no è arrivato Romulo dal Genoa.

Prestito? No, grazie - Fin dai primi contatti autunnali, Marina Granovskaia ha dato l'ok alla cessione di Davide Zappacosta. Del resto, non è un mistero che il laterale di Sora non sia per Maurizio Sarri elemento imprescindibile. Tutt'altro. Zappacosta in questo Chelsea non è titolare ma nemmeno rincalzo, è stato utilizzato solo in un girone di Europa League in cui il manager italiano ha dato spazio alle seconde linee e quindi anche a lui.

Vendere, quindi, ma non svendere. Perché per settimane il Chelsea è stato piuttosto chiaro sulla vicenda: non vogliamo regalare un giocatore che il 31 agosto 2017 è stato pagato 25 milioni di euro più bonus. Può andare via, ma non in prestito. Né in prestito con diritto di riscatto. L'avesse davvero voluto, la Lazio avrebbe dovuto mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto per un'offerta complessiva da 15 milioni di euro. Offerta che non è mai arrivata.

Il nervosismo di Lotito - Su quest'ultimo aspetto, il Chelsea non ha mai arretrato di un millimetro. Un atteggiamento inatteso, perché la Lazio era convinta del passo indietro col passare dei giorni e con l'avvicinarsi della chiusura del calciomercato. Invece, né i blues hanno fatto un passo indietro né il calciatore ha voluto forzare la mano. Anche perché alle condizioni che voleva la Lazio il suo cartellino sarebbe rimasto del Chelsea.

Un atteggiamento non troppo gradito a Lotito, che il 15 gennaio interrogato sul tema su limitò a una battuta: "Zappacosta? Il calciomercato non è una collezione di figurine".

Soluzione last minute - Da quel momento in poi, la Lazio ha sempre tenuta aperta la porta Zappacosta ma ha iniziato a valutare anche soluzioni alternative. Da Timothy Fosu-Mensah a Timothy Castagne, per poi virare in prestito secco su Romulo nell'ultimo giorno utile. Poi in estate si vedrà, di sicuro dalla prossima stagione ci sarà un Tiago Casasola in più.