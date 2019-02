I retroscena - Perché Allan non è andato al Paris Saint Germain

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il blitz parigino di Aurelio De Laurentiis non ha portato in dote Allan al Paris Saint Germain. Eppure le parti sembravano vicine, soprattutto per la richiesta che il Napoli aveva inoltrato: 100 milioni di euro per il brasiliano, 90 più bonus - per arrivare alla cifra da Iva Zanicchi - la proposta del club transalpino, aiutato in questo dalla Qatar Sports Investements.

La cifra sul piatto - Anzi, sul petto, perché il fondo aveva proposto agli azzurri, probabilmente per aggirare la regola del fair play finanziario, circa 30 milioni di euro per la sponsorizzazione della maglia. C'era da verificare la fattibilità, visto che è anche lo sponsor della Roma (contratto da 40 milioni annui) ma era un possibile bonus per arrivare ad Allan.

Rimandato a giugno - Certo, la situazione non è piaciuta particolarmente al brasiliano, che sarebbe passato da 2 milioni di euro a 6 netti, per tre anni e mezzo. Un aumento spropositato e che verrà probabilmente negoziato, per poi puntare a una cessione - onerosa - in estate, quando ci sarà anche più tempo per mettere a posto la rosa definitiva per la prossima stagione.