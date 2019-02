I retroscena - Perché Audero è ancora in orbita Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emil Audero è uno dei migliori portieri italiani per rendimento. Tanto che la Juventus, nel giugno scorso, lo aveva ceduto sì alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, ma si era premurata di avere un controriscatto. Dopo una stagione ottima al Venezia, i blucerchiati avevano puntato forte su di lui: perché se è vero che 11 milioni di euro per un estremo difensore non sono pochi, 14 per riavere ciò che è tuo poteva sembrare una mossa azzardata.

Chiuso alla Juventus - Oltre a Wojciech Szczesny, nella passata estate i bianconeri hanno acquistato Mattia Perin, dal Genoa, blindando di fatto le posizioni di primo e secondo portiere. Audero in questo senso non avrebbe grosso spazio, se non per fare il terzo e rischiare di bruciarlo ulteriormente. Quindi spendere 14 milioni per poi doverlo prestare nuovamente poteva essere un grosso errore.

Rinegoziato a 20 milioni di euro - Così la Sampdoria ha trovato l'accordo per passare da diritto di riscatto a obbligo, mantenendo quindi la proprietà di Audero e puntandoci forte per il futuro. Cifra molto alta, ma l'ex Venezia ha 22 anni e tutto il tempo per esplodere e arrivare a essere una plusvalenza quasi certa, anche in virtù degli ammortamenti. E poi c'è l'opzione: se dovesse arrivare una grossa offerta, fra due anni, i bianconeri potrebbero decidere di spendere gli stessi soldi e riportarlo a Torino. E in un paio di stagioni il quadro può essere completamente diverso.