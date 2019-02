I retroscena - Perché Godin è andato all'Inter da giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono due momenti ben distinti in cui Diego Godin poteva scegliere l'italia, negli ultimi mesi. Il primo è a luglio, quando c'era un'offerta sul tavolo da parte della Juventus: circa 6 milioni di euro per un triennale, con la proposta di spendere i 20 milioni di euro richiesti dall'Atletico Madrid per la clausola rescissoria. L'uruguaiano aveva ancora un anno di contratto con i Colchoneros, si era esposto solamente un mese prima per il rinnovo di Antoine Griezmann - che dal canto suo era vicino al Barcellona - e non voleva rimangiarsi la parola data per un altro anno da protagonisti in biancorosso.

Le voci sul rinnovo - Così la Juventus doveva virare su Leonardo Bonucci - inserendo il cartellino di Mattia Caldara e concludendo un affare importante per Higuain al Milan - e per Godin continuavano gli incontri per prendere una decisione, cioè se firmare o meno il prolungamento, senza clausola, che lo avrebbe portato fino al giugno 2020. Poi, d'un tratto, a Ferragosto si era sparsa la voce, tramite i media vicini all'Atletico, del rinnovo contrattuale. Lo stopper però non aveva firmato niente, perché se da una parte Simeone voleva soddisfarlo, dall'altra la dirigenza rojiblanca continuava a proporre un anno in più.

Sirene dall'Italia - Così Giuseppe Marotta, dopo averlo cercato a giugno, ha deciso di riprovarci con l'Inter, a gennaio. Riuscendo a trovare un accordo soddisfacente per tutti: triennale da 6 milioni di euro - fino a 36 anni, insomma - e commissione monstre per Paco Casal e soci, da 5 milioni di euro alla firma. Un affare sancito a fine gennaio, quando gli agenti erano in un famoso hotel di Milano per mettere nero su bianco l'affare. Insomma, Godin è un giocatore dell'Inter perché cercato con insistenza dal nuovo amministratore delegato. E Skriniar? Probabilmente ci sarà un nuovo capitolo.