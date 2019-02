I retroscena - Perché il West Ham non è riuscito a prendere il 9 in Italia

Tanto rumore per nulla. Il mercato del West Ham, club londinese a ridosso delle posizioni europee in Premier League prima delle ultime tre gare, è ruotato tutto attorno a Marko Arnautovic, attaccante austriaco che voleva a tutti i costi dire sì alla ricca offerta cinese. Salvo poi non essere accontentato.

Offerte irrinunciabili dalla Cina -La telenovela ha inizio quando lo Shanghai SIPG mette sul piatto un contratto con tanti zeri per quello che è il miglior giocatore a disposizione degli hammers. Poi c'è quella del Guangzhou Evergrande. Arnautovic chiede subito alla società di essere ceduto, il fratello-agente lo ribadisce tramite i tabloid e inizia una lunga telenovela. Il derby contro l'Arsenal sembra essere il giorno del suo congedo: esce al 71esimo e i tifosi gli riservano la standing ovation.

Ma chi prendere al suo posto? Tentativo per Zapata - Il West Ham non si oppone del tutto alla cessione del calciatore classe '89, ma fa sapere al giocatore che il divorzio è possibile solo nel caso in cui sul mercato si riuscirà ad individuare il sostituto. Il club londinese si tuffa nel mercato italiano e presenta nel giro di pochi giorni un'offerta per Duvan Zapata: no dell'Atalanta. Col colombiano che segna una domenica si e l'altra pure, privarsene sarebbe un delitto.

35 milioni per Piatek. Ma tutti preferiscono il Milan - Dopo quella per Zapata, ecco l'offerta per Krzysztof Piatek. In questo caso le cifre sono quelle giuste, e il Genoa ha già messo sul mercato il bomber polacco: 35 milioni di euro più bonus. Ma il calciomercato è anche rapporti e ambizioni. E tutti, dal suo entourage a Enrico Preziosi, preferiscono cederlo al Milan.

Offerta per Belotti - C'è poi l'offerta per Andrea Belotti. Anche in questo caso, il West Ham mette sul piatto 35 milioni di euro più bonus, cioè i soldi che gli hammers avrebbero dovuto incassare dalla cessione di Marko Arnautovic. Anche in questo caso, la trattativa si conclude con una fumata nera. Urbano Cairo chiede almeno 60 mln per sedersi attorno a un tavolo e i contatti si affievoliscono presto.

E alla fine Arnautovic rinnova - Capito che non ci sono margini per l'acquisto di un altro centravanti del livello di Arnautovic, il club londinese - dopo aver escluso il calciatore per un paio di partite - dice al giocatore che non ci sono margini per andar via. E lo reintegra dopo che lo stesso attaccante austriaco accetta la scelta. Premio? Il rinnovo del contratto. Che non arriva alle cifre dello Shanghai SIPG, ma nemmeno a pochi euro...