I retroscena - Perché Kean non s'è mossa dalla Juventus a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Moise Kean è senza dubbio uno dei talenti più importanti del nostro calcio. Classe 2000, è già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini dopo aver fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili. Dopo una stagione all'Hellas Verona, è tornato alla Juventus dove però ha giocato pochissimo: meno di 80 minuti in campo tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Allora perché non è andato via in prestito a gennaio?

Rebus contratto - Kean ha un contratto in scadenza nel 2020. La Juventus, dopo aver rifiutato offerte anche molto importanti la scorsa estate, vorrebbe rinnovargli il contratto. Ma il calciatore e il suo entourage vogliono vederci chiaro. Che senso ha restare se poi non gioca? E' questa la domanda - semplice, ma non banale - che si fa in queste settimane Mino Raiola. Il noto procuratore vuole capire se davvero c'è un progetto bianconero che porti alla valorizzazione di Kean. Se cosi non fosse, meglio andar via. E in estate con un contratto in scadenza nell'estate successiva sarebbe molto più semplice.

Il prestito non conveniva a nessuno - Il primo a non voler andare via in prestito a gennaio era lo stesso Moise Kean. Tuffarsi a stagione in corso in un'altra avventura calcistica, che al 100% si sarebbe chiusa in estate, non stuzzicava la fantasia del centravanti di Vercelli.

Idee che in questo caso si sposavano con quelle della dirigenza, anche se per motivi diversi. Per Allegri e Paratici la sua permanenza a Vinovo non è mai stata in discussione: hanno sempre ritenuto utile farlo lavorare giorno dopo giorno al fianco di Cristiano Ronaldo e si sono opposti sia alle richieste di acquisizione a titolo definitivo (come in estate), sia a quelle di prestito.

Quanti club hanno chiamato... - Curioso però notare come, nonostante ciò, per Kean in estate si siano fatti avanti praticamente tutti: dal Milan al ChievoVerona, passando per il Sassuolo, il Parma, il Bologna, l'Empoli e non solo. Tutte avances cadute nel vuoto.

Per la prossima estate attenzione all'Ajax - Difficile decifrare adesso cosa accadrà in estate. In caso di mancato rinnovo, addio quasi scontato. A meno che a Kean non vengano date rassicurazioni suo suo impiego (cosa difficile ipotizzare al momento...).

I tempi sono prematuri per dire come finirà questa vicenda, ma Raiola sta già lavorando a una possibilità di mercato: il suo trasferimento all'Ajax nell'ambito della trattativa De Ligt, primo obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa in vista della stagione 2019/20.