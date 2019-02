I retroscena - Perché la Juventus ha ceduto Benatia il 28 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A rileggere le cifre della cessione di Mehdi Benatia all'Al Duhail emerge subito con chiarezza un dettaglio: la Juventus il difensore marocchino l'ha venduto bene, per quello che è il suo giusto valore di mercato. Ma per assecondare la volontà del calciatore non ha detto sì a un'offerta irrinunciabile: 8 milioni di euro più due di bonus. Il Napoli, per intenderci, sta cedendo in Cina Marek Hamsik per più del doppio. Un altro ruolo, certo, ma più o meno la stessa età. Allora perché cedere Benatia sapendo - come è già sembrato palese nelle ultime tre partite - che in difesa il centrale marocchino sarebbe risultato utile? Perché Benatia voleva andare via, certo. Ma non solo.

Problema spogliatoio - Nemmeno Massimiliano Allegri se l'è tenuta di trattenere un giocatore che da settimane chiedeva la cessione. I primi problemi sono sorti a novembre, quando l'ex Roma s'è reso conto di essere scivolato nelle gerarchie del tecnico al quarto posto tra i centrali di difesa: non solo alle spalle di Bonucci e Chiellini, ma anche dietro a Rugani. "Se non gioco di più chiederò alla società se sono utile", disse a mezzo stampa il giocatore meno di tre mesi fa. E così è stato.

Cessione a tutti i costi - La Juventus già prima dell'inizio della sessione di calciomercato aveva preso atto della volontà del calciatore di andare via, ma col passare delle settimane Benatia, tramite il suo entourage e non solo, ha fatto capire alla Juventus in maniera netta di non voler più restare. E a quel punto è stato chiesto ai suoi procuratori di portare sul piatto offerte concrete: niente prestiti, né prestiti con diritto di riscatto. L'offerta è arrivata la penultima settimana di calciomercato dall'Al Duhail e la Juventus, a quel punto, non poteva dire di no.

La sponda di El-Arabi e il ruolo di Al Thani - Ma perché Benatia, che piaceva a molti club in Europa, ha deciso di trasferirsi in Qatar? L'offerta presentata è stata di quelle importanti, quattro milioni di euro a stagione per tre anni, ed è arrivata anche grazie agli ottimi rapporti che i suoi procuratori Moussa Sissoko e Houssine Kharja (ex centrocampista tra le altre di Inter e Fiorentina) hanno col club in cui hanno già portato Youssef El-Arabi, altro nazionale marocchino che in Qatar nelle ultime due stagioni ha vinto il titolo di capocannoniere. E poi il proprietario dell'Al Duhail dal 2017 è Tamim bin Hamad Al Thani, lo stesso del Paris Saint-Germain.

Futuro al PSG? Attenzione a Nakajima - Avendo la stessa proprietà, non è escluso quindi che in un futuro nemmeno troppo lontano Benatia possa tornare in Europa per vestire la maglia del PSG. Chiaramente, qualora i parigini dovessero necessitare di un centrale di difesa di esperienza. Una ipotesi che quest'oggi la stampa francese ha avanzato anche per Shoya Nakajima, tra i migliori talenti del campionato portoghese nella prima parte di stagione. Anche il calciatore giapponese s'è trasferito all'Al Duhail sotto stretta sorveglianza del PSG ma anche dell'UEFA, che vorrebbe evitare il gioco delle tre carte che trasformerebbe la società qatariota nella succursale dei campioni di Francia.