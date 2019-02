I retroscena - Perché la Juventus non ha preso Ramsey a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey diventerà un nuovo giocatore della Juventus a partire da giugno. Il gallese ha trovato l'accordo con i bianconeri già a fine 2018, offrendo un quinquennale da 7,5 milioni di euro a stagione - una operazione da 60 lordi - perché in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal. Come, prima di lui, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Sami Khedira ed Emre Can, Ramsey arriverà a parametro zero e con un impatto risibile sul bilancio juventino, il cui fatturato è oltre i 500 milioni di euro.

Tentativo di anticipare - La Juventus però ha provato a portarlo in Italia sin da subito, proponendo circa 10 milioni di euro all'Arsenal, le stesse commissioni che daranno ai procuratori. Invece i Gunners hanno cercato di inserire una contropartita tecnica come il cartellino di Mehdi Benatia: la Juve non voleva toccare la rosa e quindi ha risposto picche, salvo poi dover cedere il marocchino a causa della proposta da 12 milioni di euro - più un triennale da 4 - dall'Al Duhail.

Ripicche - Così l'Arsenal, dopo avere ascoltato le ragioni bianconere, ha alzato il muro. Una questione di principio, anche di fronte a potere guadagnare qualche milione per la cessione del proprio centrocampista. In più i dirigenti piemontesi sono convinti di potere concludere serenamente la stagione con i propri centrocampisti, magari sfruttando anche le doti di Bernardeschi da interno all'occorrenza (un po' come Cuadrado).