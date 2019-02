I retroscena - Perché la Juventus non ha ripreso Gonzalo Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono due momenti da sliding doors, per Gonzalo Higuain, in questa stagione. E in entrambi c'è in ballo la Juventus: il primo è il calcio di rigore sbagliato nella sfida di campionato, con sconfitta ed espulsione comprese nel pacchetto. Susseguente litigata - con rischio tafferuglio - con Leonardo e Gazidis che gli comunica la non certezza del riscatto a giugno prossimo. Il secondo è a Jedda, negli Emirati, dove Higuain rimane in panchina per settanta minuti, salvo poi litigare a fine gara (un'altra volta).

Impatto a bilancio - Higuain era già un separato in casa (Milan), ma dopo la Supercoppa era evidente come non potesse rimanere in rossonero. Così ha provato a bussare alla porta della Juventus, ricevendo picche. D'altro canto significava dire di no a 18 milioni per sei mesi - tra costo del prestito e risparmio sul cartellino - che in questo momento erano cruciali per il bilancio bianconero, dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Dal punto di vista sportivo poteva essere una buona scelta, dando un'alternativa a Mandzukic. Ma nel lungo periodo non era sostenibile.

Speranza riscatto - Così alla fine Sarri è riuscito ad averla vinta, regalandosi il proprio centravanti, quello perfetto per il suo Chelsea. I due gol all'Huddersfield sono un bel buongiorno, di quelli che si vedono dal mattino, con la possibilità che alla fine Higuain venga riscattato dai Blues al termine della stagione. Anche se non lo fosse avrebbe la possibilità di un altro anno in prestito, alleggerendo ulteriormente il bilancio.