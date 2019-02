I retroscena - Perché la Roma ha tenuto Patrik Schick

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di dicembre, il dado era praticamente tratto. Un solo gol in campionato, contro la sua Sampdoria, condannavano Patrik Schick a ripartire da uno step indietro per la sua carriera. Così, dopo essere arrivato trionfalmente - e dopo aver sostenuto le visite mediche con la Juventus - il ceco doveva lasciare Roma per ritrovare lo smalto perduto, magari per rilanciarsi e tornare in giallorosso. Oppure per cercare un altro giro verso la gloria che, a 23 anni, non può essere perduta per sempre.

Galeotto il Sassuolo - Così, nella sfida del primo Boxing Day italiano, Schick doveva essere in passerella per l'ultima presenza con la maglia della Roma in questa stagione. Invece, con una prestazione strabiliante, ha incantato i presenti all'Olimpico. Prima a guadagnarsi il rigore, poi a raddoppiare dopo l'1-0 di Perotti. Partita da migliore in campo che non era valsa la riconferma per il sabato successivo contro il Parma, ma abbastanza per indurre Monchi a toglierlo dal mercato.

Il retroscena della Vigilia - Appena prima di Natale, Schick aveva dato il proprio via libera al ritorno alla Sampdoria. Come se si fosse tolto un peso, è poi sceso in campo per dimostrare quanto valeva. E la trattativa è saltata, portando i blucerchiati su Gabbiadini - di ritorno dalla Premier League - mentre l'intreccio finale, con il Cardiff City che lo voleva al posto di Emiliano Sala, non è andato in porto: troppo pochi i 3 milioni per il prestito con diritto di riscatto. E quindi, almeno fino a giugno, Schick rimarrà nella Capitale.