I retroscena - Perché la Roma non ha acquistato nessuno

© foto di Federico Gaetano

Almeno un difensore per dare il cambio a Manolas e Fazio, un centrocampista che possa prendere - qualche volta - il posto di Daniele De Rossi, più un attaccante in caso di addio di Patrik Schick (o di Diego Perotti). Invece la Roma non ha praticamente battuto nessun tasto sul mercato, dopo un giugno quasi da rivoluzione. Il 24 dicembre Schick sembrava praticamente un giocatore della Sampdoria, poi la grande gara contro il Sassuolo ha fatto cambiare idea a tutti, tanto da volerlo confermare fino a giugno, sperando nella definitiva esplosione.

Il caso Barrios - Sembava che il centrocampista del Boca Juniors fosse a un passo dall'approdare a Roma. Prestito con diritto di riscatto, 5 milioni più tredici da confermare a giugno. Insomma, il colombiano era l'obiettivo caldo della fine del mercato di gennaio, salvo poi abdicare... a causa di un altro (ex) romanista come Leandro Paredes. La cessione dell'argentino al Paris Saint Germain ha innescato un domino nel quale lo Zenit San Pietroburgo ha deciso di investire su Barrios, soffiandolo alla corte di Monchi. Piaceva anche Bennacer, ma non per l'immediato.

L'idea Ilicic - Se Gregoire Defrel avesse cambiato aria, magari finendo proprio all'Atalanta, la Roma ci avrebbe provato con lo sloveno. Ricevendo sicuramente picche, perché - oltre alla valutazione - Gasperini non avrebbe mai dato il suo assenso, così come i Percassi che vogliono cercare di vivere una stagione magica, tra quarto posto e Coppa Italia. Anche meglio della scorsa, nonostante l'eliminazione di Copenhagen.

Difesa scoperta - E poi c'era la questione difensore, con Marcano che non sembra avere ancora terminato l'apprendistato, mentre Fazio ha qualche titubanza in più della scorsa stagione. Non è un caso se i gol subiti sono già di più rispetto al termine della Serie A scorsa. L'idea era quella di arrivare a Dimagoj Vida, del Besiktas, ma lo stop che il Sassuolo ha imposto a Mauricio Lemos (alternativa per il croato) ha fatto saltare l'affare. Di fatto la Roma non ha fatto mercato anche a causa di un bilancio non troppo positivo.

Problemi in panchina - In più, il penultimo giorno di mercato, è andato in onda lo scempio del Franchi, con la Roma sconfitta per 7-1 e che dice addio anzitempo alla Coppa Italia. Di Francesco sulla graticola, Monchi anche. Difficile riuscire a ricompattarsi e pensare al mercato dopo una debacle di tali proporzioni.