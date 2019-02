I retroscena - Perché Perisic è rimasto all'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima crisi di Giuseppe Marotta, ancora prima che la burrasca allenatore avesse inizio, riguardava Ivan Perisic, ala croata reduce da un Mondiale da Superstar, ma un inverno decisamente buio. Questione di soldi? Probabilmente sì: dopo aver trascinato gli scaccorossi fino alla finale, avere intermediato per l'arrivo - poi fallito - di Modric, l'ex Dortmund pensava di meritarsi un ingaggio da top player, invece che i 3,8 milioni di euro che in questo momento l'Inter gli corrisponde. La procura in scadenza (con il super agente Fali Ramadani) ha portato a una sorta di forzatura, per rinnovare a cifre maggiori, ma in questo momento Marotta è stato un osso duro anche per Icardi, oppure per andarsene.

Manchester United in ripresa - In estate era stata recapitata una proposta, molto alta, da parte dei Red Devils. Valutazione intorno ai 50 milioni di euro, con José Mourinho che lo avrebbe abbracciato con felicità. L'Inter ha rispedito l'offerta al mittente, costruendo il reparto avanzato su due certezze. Icardi non sta segnando con continuità - almeno non come i due anni precedenti - mentre Perisic ha avuto più di un chiaro di luna. Nel frattempo lo United ha cambiato tecnico, scegliendo Solskjaer, e ritrovando continuità.

Nodo Ozil per l'Arsenal - C'è stata più di una chiacchierata, invece, con i Gunners di Unai Emery. A parte l'arrivo di Denis Suarez, quello che ha bloccato un eventuale approdo del croato è Mesut Ozil. Il tecnico lo ha praticamente messo fuori squadra per tutto gennaio, anche per via di un ingaggio monstre da 10 milioni di euro che portava via molte risorse al bilancio londinese. La proposta era, quindi, di un prestito con diritto di riscatto globale da 45 milioni, con obbligo al raggiungimento delle 15 presenze. L'Inter voleva invece cederlo solamente a titolo defintiivo. Allettante il contratto: 3 milioni per 6 mesi più 6 per tre anni, in caso di permanenza.

Necessità di ricucire - Così nessuno si è presentato con i milioni - e l'intenzione di far saltare il banco già da questo gennaio. La prova scialba di ieri contro il Bologna è la riprova che qualcosa si è rotto e, forse, non è più riparabile. A giugno sarà addio, a meno che l'Inter non riprenda in considerazione di rinnovare (e quasi raddoppiargli) il contratto. Non sarà semplice.