I retroscena - Perché Pjaca è rimasto alla Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Marko Pjaca è stato avvolto da molte voci di mercato durante il mese di gennaio che si siamo lasciati alle spalle. Dalla volontà della Fiorentina di trattenerlo, nonostante la sua prima parte di stagione non certo esaltante, a quella della Juventus di mantenere la parola data ai viola del prestito fino al termine della stagione, fino all'ipotesi Genoa e all'incontro tra il presidente del Grifone, Enrico Preziosi, e l'agente del calciatore, Marko Naletilic, a Milano a una settimana dalla fine della finestra di riparazione.

L'arrivo in viola - Marko Pjaca è arrivato alla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore della Juventus, durante lo scorso mese di agosto, dopo un inseguimento durato molte settimane nelle quali i due club non riuscivano a trovare un accordo che potesse accontentare tutti, visto che i bianconeri spingevano molto per l'obbligo di riscatto. Il suo acquisto era stato etichettato da molti addetti ai lavori come la ciliegina sulla torta del mercato estivo di Pantaleo Corvino. Insieme a Federico Chiesa e Giovanni Simeone lo stesso Pjaca sembrava la pedina perfetta per il completamento di un super tridente offensivo ma le cose sono andate diversamente, visto che il croato non è mai riuscito a fare la differenza.

La prima parte di stagione - Fino al suo ingresso in campo di ieri, nella trasferta del Friuli contro l'Udinese (prima gara post mercato) Pjaca aveva messo insieme 677 minuti in Serie A segnando soltanto un gol e fornendo un assist, per altro nella stessa partita, quella contro la SPAL al Franchi, e per questo motivo in molti hanno iniziato a farsi alcune domande su quello che sarebbe potuto essere il futuro del numero 10 gigliato. Le ultime giornate, con lui sempre in panchina, avevano fatto davvero pensare che Stefano Pioli non puntasse più su di lui ma i fatti hanno dimostrato l'opposto, visto che ieri alla Dacia Arena il tecnico lo ha mandato in campo per riaddrizzare la partita e adesso punterà a recuperarlo al 100% in vista della fase finale della stagione.

La trattativa con il Genoa - In tutto questo Enrico Preziosi ha comunque fatto un tentativo per l'esterno croato, tanto da incontrare a Milano, Marko Naletilic, procuratore del giocatore, lo scorso 24 gennaio. La volontà delle parti in causa (Fiorentina e Juventus) è stata però diversa e alla fine il calciatore è rimasto alla corte di Stefano Pioli, dove cercherà di tornare a essere quel giocatore che aveva attirato su di sé le sirene di molti club in tutta Europa. Adesso starà a lui riuscire a convincere il proprio allenatore a dargli chance importanti, nonostante ci sia adesso un Muriel in più, che certamente non gli agevolerà il compito.

Futuro tutto da scrivere - Impossibile, a oggi, fare delle previsioni su quello che ne sarà di Marko Pjaca al termine della stagione: l'accordo tra Fiorentina e Juventus è sempre lo stesso, ovvero sulla base del prestito con diritto di riscatto e opzione di riacquisto da parte dei bianconeri. A decidere le sorti delle prossime stagione sarà lo stesso croato nei mesi che ci separano al termine di questa stagione. Se le cose a Firenze non dovessero migliorare nettamente sarà certo il suo rientro a Torino, magari per poi andare a cercare fortuna altrove, ma per il momento è impossibile fare previsioni in merito, con la cosa certa che è rappresentata dalla voglia del giocatore durante il mese di gennaio, ovvero quella di voler provare a dire la sua ancora con la maglia della Fiorentina.