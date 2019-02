I retroscena - Perché Spinazzola non s'è trasferito al Bologna a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per tutto il mese di gennaio, Leonardo Spinazzola è stato il primo obiettivo del direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon. Non c'erano solo i felsinei, certo, anche il Parma tramite il ds Faggiano ha più volte richiesto il calciatore, ma è con i rossoblù che la trattativa è andata avanti serrata quasi fino alla fine. Cioè, fino alla decisione di Saputo di esonerare Filippo Inzaghi dopo il ko interno col Frosinone e di ingaggiare Sinisa Mihajlovic.

Iniziale disponibilità della Juventus, poi l'infortunio di Cuadrado - Già in autunno, Inzaghi aveva chiesto alla dirigenza la possibilità di acquistare un laterale destro per il suo centrocampo a cinque. Per l'ex rossoblù era una delle criticità, forse la maggiore, di una squadra che s'è ben presto ritrovata nelle retrovie, anche se in estate si ipotizzava un campionato tranquillo, da metà classifica.

E' così che a fine novembre partono i primi sondaggi. Positivi, perché la Juventus con Spinazzola stabilmente in panchina ascolta interessata. Poi però nella sfida di Berna contro lo Young Boys ecco l'infortunio di Juan Cuadrado, un ko grave che coinvolge il menisco e costringe il calciatore a sottoporsi a intervento chirurgico.

La Juventus non è più convinta, il calciatore nemmeno... Viste le condizioni di Cuadrado, che tornerà in campo in Primavera, la Juventus su Spinazzola fa un passo indietro e complice anche l'infortunio di Joao Cancelo (decisamente meno grave, il portoghese è già rientrato), il 12 gennaio tramite Allegri 'ritira' il calciatore dal mercato: "E' un giocatore importante e quindi al momento rimane qui, anche perché dopo l’infortunio di Cuadrado dobbiamo comunque avere in rosa quattro terzini. Ne ho parlato con la società e insieme abbiamo valutato che la soluzione migliore sia che resti con noi". Parole che convincono anche lo stesso calciatore.

L'ultima mossa del Bologna - Vicenda finita? Ancora no. Perché i contatti tra Bigon e l'entourage di Spinazzola vanno avanti. E il Bologna per provare a convincere la Juventus a cedere Spinazzola mette sul piatto anche il riscatto di Riccardo Orsolini, giocatore attualmente in prestito al club emiliano ma di proprietà dei bianconeri. Una mossa, l'ennesima, che però non convince Paratici: Spinazzola non si muove, posizione salda anche dopo l'ennesimo rilancio. L'ultimo del Bologna, che nell'ultima settimana di mercato si trova al centro di un vero e proprio vortice col cambio di allenatore e le nuove richieste di Mihajlovic. Negli ultimi giorni ci riproverà il Parma, anche in questo caso senza alcun successo.