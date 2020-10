I rimpianti di fine mercato: Nainggolan-Cagliari, affare rimandato a gennaio

vedi letture

Radja Nainggolan e il Cagliari, un matrimonio sicuramente rimandato. Il centrocampista belga non ha potuto riabbracciare la terra sarda per la terza volta, dopo il prestito dell'anno passato: sta volta l'Inter ha spinto forte su una cessione a titolo definitivo e su una quota cash importante da ottenere per lasciar partire il centrocampista, peraltro già utilizzato da Conte nell'unica occasione in cui lo ha avuto a disposizione. Sarebbe stato il bottino di personalità invocata da Di Francesco anche nella sua ultima conferenza stampa ma ogni tentativo dei sardi si è infranto contro la ferrea volontà dell'Inter: affare rimandato dunque, perché c'è da scommettere che Giulini tornerà alla carica alla riapertura delle trattative, nel prossimo gennaio.