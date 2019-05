I sogni non sempre sono desideri

© foto di Insidefoto/Image Sport

La chiusura è di quelle nette, ed è la differenza con un anno fa. Quando Cristiano Ronaldo sembrava solo un bel sogno, ma suffragato dalla voglia del giocatore di cambiare aria dopo quattro Champions in cinque anni. "Ci siamo fatti due risate con Nedved, la volontà di Guardiola è rimanere, è il primo ad essere seccato per questo: è un professionista esemplare". Le parole di Alberto Galassi, consigliere del Manchester City, sono lapidarie. E spengono un fuoco che stava divampando, la possibilità che Guardiola possa andare alla Juventus, con firma il 4 di giugno e presentazione il 14.

Qualche giorno fa, d'altronde, il tecnico non era a Milano ma ad Abu Dhabi. Pacifico è che un City senza Coppe potrebbe rappresentare un problema e che, con una clausola d'uscita, Guardiola riuscirebbe a liberarsi. Però il progetto City, con Begiristain e Ferran Soriano, sembra improntato e plasmato proprio su Pep. Proprio come CR7, fra l'altro, si è sbilanciato: "Io rimarrò al Manchester City". E lo ha spiegato più volte. Vero che all'occorrenza le persone mentono, ma a questo punto avrebbe un'etichetta appiccicata per i prossimi anni.

Di fatto, non sempre i sogni sono desideri. Perché se è vero che Guardiola in Italia sarebbe un grande gancio per il nostro movimento, per tutto quello che potrebbe portare, l'anno prossimo sarà praticamente impossibile vederlo alla Juventus. Anche se, nel calciomercato, è sempre tutto possibile.