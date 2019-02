I talenti della settimana: da Arlotti a Ze Luis, il futuro del calcio mondiale

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In questa settimana, e non solo, abbiamo studiato alcuni dei migliori talenti a livello mondiale, giovani che si sono resi protagonisti negli ultimi mesi nei rispettivi campionati di appartenenza positiva dimostrandosi calciatori di grandissima prospettiva e attirando su di sé gli occhi degli addetti ai lavori. Dall'Argentina allo Zimbabwe, i nostri scout non hanno limiti geografici e in questa settimana hanno studiato in particolare un giovane fantasista italo-francese, Alessandro Arlotti, ma anche il nuovo gioiello del PSV, Mohammed Ihattaren, senza dimenticare una fucina di qualità e fisicità come il Portogallo, dove Florentino Luis è diventato un titolarissimo nel Benfica.

