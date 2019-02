I volti nuovi: Cedric all'Inter. Campione d'Europa per sostituire Vrsaljko

© foto di PhotoViews

L'infortunio di Sime Vrsaljko ha costretto l'Inter a piazzare un colpo in difesa. Kia Joorabchian ha proposto Cedric Soares e chiuso con la dirigenza nerazzurra l'arrivo del terzino portoghese, campione d'Europa in Frania tre anni fa, dagli inglesi del Southampton.

Le caratteristiche È un laterale destro molto veloce e forte fisicamente. Ha qualità tecniche e grande talento. Non è molto alto e questo lo condanna un po' nel gioco aereo, ma fa della velocità e della reattività le sue armi migliori. Cedric sa però dare contributo nelle due fasi di gioco, soprattutto se sarà supportato dai compagni di squadra.

Dicono di lui

- "Quando ha lasciato lo Sporting ha continuato il suo percorso di crescita in Inghilterra, col Southampton, oltre a essere protagonista con la Nazionale portoghese vincendo l'Europeo del 2016 e non solo. Cedric è un calciatore di sicuro affidamento, che ti garantisce 50-60 partite all'anno. Spero che gli possa andare molto bene nel campionato italiano, sicuramente ha il carattere e le qualità per imporsi anche con la maglia dell'Inter. Gli servirà solo un po' di tempo per adattarsi, come a tutti del resto. Ma sono convinto che farà bene e gli auguro il meglio, sono davvero felice per lui" (Sa Pinto, ex allenatore Sporting CP).

- "È uno sveglio, ha tutte e due i piedi, una frequenza di passo che mette sempre in difficoltà l'avversario in entrambe le fasi. Gli manca la qualità dell'ala destra, ma è tignoso caratterialmente. Un giocatore che cercavamo e che ci dà alternative".

(Luciano Spalletti, allenatore Inter).

Carta d'identità Fresco d'esordio in Tim Cup e campionato con la maglia dell'Inter, prima di sbarcare in Serie A il portoghese nato in Germania ma vissuto sin dall'età di due anni in terra lusitana, è cresciuto nella cantera dello Sporting CP. In prestito all'Academica nel 2011-2012, è tornato alla casa madre, poi si è trasferito nel 2015 al Southampton dove ha giocato oltre 100 partite segnando anche 1 gol. E' campione d'Europa con il Portogallo, già vice campione del Mondo con l'Under 20 a Colombia 2011.