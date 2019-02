I volti nuovi: Despodov a Cagliari. Battuto il record di Stoichkov

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima volta in cui Kiril Despodov compare sulle frequenze di radiomercato risale addirittura a oltre quattro anni fa. Osservatori della Lazio alla Ludogorets Arena per il classe 1996 del Litex, era il novembre del 2014. Poi sul mercato si perdono le tracce dell'esterno d'attacco che passa al CSKA Sofia. Nell'estate del 2018, già conquistata la Nazionale, con tanto di premi individuali già in bacheca, rinnova col club della capitale. I tifosi esultano. Fino a gennaio, fino all'addio destinazione Cagliari. Dove si è presentato senza mezzi termini: "Il mio idolo è Totti, mi ispiro a Cristiano Ronaldo". Senza modestia, con personalità.

Le caratteristiche Attaccante esterno, gioca principalmente sulla fascia destra ma sa agire in tutte le posizioni della trequarti. Un giocatore recentemente accostato dagli addetti ai lavori a talenti sudamericani ma la sua generosità e dedizione all'assist lo rendono un'ala molto più europea. I numeri in stagione col CSKA, però, dimostrano che è cresciuto tanto anche in fase di realizzazione.

Dicono di lui

- "Despodov è un giocatore frizzante, agile, con una discreta velocità" (Rolando Maran, allenatore Cagliari).

Carta d'identità Nato a Kresna, Bulgaria, nel novembre del '96, dopo il Litex Lovec passa nel 2016 al CSKA Sofia. Ha vinto il premio di miglior giocatore del calcio bulgaro nelle scorse settimane, in un'annata dove ha fino a gennaio segnato 8 gol con 6 assist. Quello al Cagliari è il trasferimento più costoso della storia del CSKA Sofia: battuto quello di Stoichkov al Barcellona