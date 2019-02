I volti nuovi: Jandrei al Genoa. Tutto grazie alla Chapecoense

"Dovevo andare alla Sampdoria. Ora sono felice al Genoa". Jandrei non svela segreti ma ammette con sincerità quella che è stata una trattativa mancata e che lo poteva portare dall'altra sponda della Lanterna. In sede di presentazione, il nuovo numero 93 del Grifone si è raccontato. "Come portiere ho i miei idoli: Alisson è un gran portiere, ogni anno mostra i suoi progressi e io ora voglio dimostrare il mio valore in Europa, voglio cercare il mio spazio per giocare e mostrare le mie qualità".

Le caratteristiche Centottantasei centimetri, è il classico portiere brasiliano: reattività, spettacolarità, presenza fuori dai pali e capacità coi piedi. Ha grande carisma ed è stato anche leader della difesa della Chapecoense.

Dicono di lui

- "Jandrei è uno dei migliori portieri del Brasile, abbiamo deciso di investire su di lui perché su Radu l’Inter ha un diritto di recompra, non dobbiamo farci cogliere impreparati" (Enrico Preziosi, presidente Genoa).

Carta d'identità Classe '93 di Itaqui, a tredici anni entra nella cantera dell'Internacional di Porto Alegre. Una crescita costante ma spazio che latita: a ventuno anni va all'Esporte Clube Novo Hamburgo, la D brasiliana. Poi gioca al Clube Atletico Tubarao, per una carriera che pareva essere di provincia ma dalla C vola alla A, alla Chapecoense, esordendo nella massima serie addirittura contro il Corinthians. Nota a margine: è stato il primo della storia del Brasilerao a giocare 76 gare di fila.