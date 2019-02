I volti nuovi: Lerager al Genoa. Il danese che si ispira a Lampard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' certamente tra i volti nuovi più maturi sbarcati a gennaio, sebbene a venticinque primavere Lukas Lerager abbia ancora un'intera carriera davanti. Il Nazionale danese è andato a rinforzare il centrocampo di Cesare Prandelli dove ha già esordito in occasione del pari contro il Sassuolo nel 4-2-3-1 dell'ex commissario tecnico azzurro.

Le caratteristiche: "Metto tanta energia e grinta nel mio gioco: devo aiutare la squadra nel difendere, ma anche nel cercare l'area di rigore, dove cerco di segnare. Sono più un centrocampista offensivo che difensivo". E' lo stesso ex giocatore del Bordeaux a raccontarsi. Nell'esordio ha giocato nei due frangiflutti al fianco di Radovanovic ma può fare anche l'interno di un centrocampo a tre. "I miei modelli? Lampard e i centrocampisti inglesi". Gli incursori, i box to box.

Dicono di lui

- "Si è adattato benissimo, da subito. Sapeva già cosa doveva fare, giocando con lui non è cambiato nulla e ha dato il massimo all'esordio" (Christian Kouamé, attaccante Genoa).

- "E' un giocatore che fa bene le due fasi con intensità. Un giocatore con esperienza, con spessore. Sicuramente ci aiuterà molto" (Cesare Prandelli, allenatore Genoa).

Carta d'identità: Cresciuto nella cantera dell'AB, in patria, passa al Viborg e lascia la Danimarca nel 2016 per volare in Belgio. 29 presenze e ben 6 reti allo Zulte Waregem, una stagione dove vince la Coppa e che gli permette di andare al Bordeaux per 3,5 milioni di euro. Nazionale danese, già in rete contro l'Austria e parte della spedizione a Russia 2018, è stato seguito in passato anche dall'Atalanta.