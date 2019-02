I volti nuovi: Lucas Paquetà al Milan. Già meglio del previsto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ventunenne di Rio De Janeiro, Lucas Tolentino Coelho de Lima ha già avuto un impatto importante con la maglia del Milan. Tre partite da protagonista, già titolare e convincente nell'undici di Gennaro Gattuso. "Sta facendo vedere ottime cose", dice l'allenatore. Ed è solo l'inizio dell'avventura in rossonero.

Le caratteristiche Confermata l'idea iniziale: schierarlo come mezzala sinistra, al posto dell’infortunato Bonaventura. Ma in Brasile ha ricoperto più ruoli e dunque Gattuso ha la facoltà di poterlo inserire in diversi moduli, come il 4231, dove agirebbe alle spalle dell’unica punta come trequartista. Brasiliano 'atipico', il giocatore a cui accostarlo tecnicamente è un tedesco: Michael Ballack.

Dicono di lui

- "La sorpresa a livello tattico è Paquetà, è una spugna e osserva tutto. E' li che chiede ed è curioso" (Gennaro Gattuso, allenatore Milan).

- "Francamente non mi convince. Può essere un buon giocatore, con discrete qualità ma forse ancora non ha trovato la forma migliore. Non mi fa impazzire, soprattutto se lo paragonano a Kakà. Certi pareri mi fanno piangere…Diciamo che Kakà era tutta un’altra cosa" (Andrea Pirlo, ex calciatore).

- "E’ un ottimo talento che seguivamo da tanto tempo. E' un grande investimento pensando al futuro" (Leonardo, dt Milan).

Carta d'identità A quindici anni è solo 153 centimetri. Credevano fosse piccolo per il calcio e per una carriera importante: adesso è 180 centimetri ed è stato pagato fior di milioni dal Milan per strapparlo al Flamengo, dove giocava dall'età di 10 anni, dal 2007. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili del Brasile, ha pure già esordito coi big verdeoro.