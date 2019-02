I volti nuovi: Oberlin a Empoli. Il colpo a sorpresa di gennaio

© foto di Imago/Image Sport

Nazionale svizzero e da anni tra i talenti più chiacchierati del calcio elvetico. E' stato per questo sorprendente che uno come Dimitri Oberlin sia andato all'Empoli: bravo il ds Riccardo Pecini, brava la società azzurra che adesso sta alzando anche il target dei propri obiettivi. Oberlin è uno che poteva andare, non più tardi di un anno fa, in una delle grandi di Premier League, al Milan o al Siviglia. Un colpaccio vero e proprio per gli azzurri.

Le caratteristiche Attaccante centrale che sa giocare anche sull'esterno: nonostante il grande fisico, è bravo nel dribbling sullo stretto. Ottimo fiuto del gol e senso tattico, aiuta i compagni in fase difensiva. Bravo di sponda, bravo in profondità. Un giocatore potenzialmente completo e da big.

Dicono di lui

- "Piace a tante squadre importanti. Deve migliorare ancora, ma ha una velocità e una potenza incredibili. Credo che sia uno dei migliori attaccanti d’Europa, se non il migliore, nella pressione alle difese avversarie" (Milos Malenovic, agente di Dimitri Oberlin).

- "Oberlin è un attaccante diverso da quelli che abbiamo, di profondità. Può fare sia la seconda punta che l'esterno" (Pietro Accardi, ds Empoli).

Carta d'identità Arriva dal Basilea e già questa è una garanzia: Rakitic, Salah, Elneny, Shaqiri, giusto per citare altri giocatori fioriti nel club più ricco di Svizzera. La carriera inizia nella cantera dello Zurigo, poi entra in orbita Salisburgo ma il Basilea è bravo a prenderlo e a strapparlo ai bibitari austriaci che nel 2015 lo avevano anche prestato al proprio club satellite del Liefering. Ai nove anni ha lasciato il Camerun, paese natale: ha rifiutato la chiamata della Nazionale per vestire quella della Svizzera, dall'U-15 fino a quella maggiore.