I volti nuovi: Oliva al Cagliari. Uno alla Gargano, chiamato Totò

Il soprannome del neo centrocampista del Cagliari, Christian Oliva, è Totò. "Mia sorella mi chiamava così ed è rimasto". Un retroscena perdibile per un giocatore attorno al quale i sardi vogliono però costruire la mediana che verrà. Preso a gennaio dal Nacional de Montevideo, il Forza Casteddu snocciolato in sede di presentazione ha già conquistato i tifosi del Cagliari.

Le caratteristiche: "Sono molto simile a Gargano, anche lui bravo in fase di interdizione ma che sa anche giocare la palla". Un volante tosto, duro, puro, bravo coi piedi, che sa dettare i tempi del gioco, dunque. Un uruguaiano, un 5, un playmaker perfetto per un centrocampo a tre.

Dicono di lui

- "E' come me, anzi: può diventare più forte di me. E' il miglior centrocampista attualmente militante in Uruguay" (Nelson Abeijon, ex centrocampista uruguaiano del Cagliari).

- "Ora è più un centrale di centrocampo che un interno" (Rolando Maran, allenatore Cagliari).

Carta d'identità Seguito in passato anche da Udinese, Napoli e Sampdoria, il Cagliari ha deciso di puntare su di lui invece che su Naithan Nandez dopo che sono fallite le trattative con il Boca Juniors. Cresciuto nella cantera del Nacional, ha esordito il 10 febbraio dell'anno scorso tra i pro, giocando poi anche dieci volte in Copa Libertadores e cinque in Copa Sudamericana.