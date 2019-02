I volti nuovi: Piazon al Chievo. Finalmente la Serie A, sette anni dopo

© foto di Imago Sportfotodienst

Sliding doors. Quelle che cambiano la vita: le ha affrontate Lucas Piazon nel 2012. Era nel mirino della Juventus, scelse il Chelsea. L'Italia, a quanto pare, era nel suo destino: sette anni dopo arriva la chiamata del Chievo. In prestito, come altri 45 colleghi: i Blues non si fanno problemi, a spedire i propri giocatori in giro per l'Europa. Considerato quella grande incognita che rappresenta il futuro del club clivense, è una scommesse di quelle che ci si può permettere.

Le caratteristiche -

Esterno, trequartista, secondo punta: il prototipo del fantasista. Tanta tecnica, non tantissima velocità, un feeling col gol messo in mostra soltanto in Olanda, quando col Vitesse chiuse a 11 reti in 29 presenze in Eredivisie. Buona struttura fisica: coi suoi 182 centimetri, non proprio un nanerottolo.

Dicono di lui -

"Sono onorato di non aver preso Piazón a queste con­dizioni. Non sarebbe stato etico riconoscere a un mino­renne uno stipendio da un milione di euro". Giuseppe Marotta, sette anni fa, spiegò così il mancato approdo di Piazon alla Juve.

"Un giocatore di classe in più non guasta. Speriamo che il campionato italiano lo esalti e che il nostro ambiente lo metta nelle condizioni migliori". Giancarlo Romairone, ds del Chievo.

La carta d'identità -

Nato a San Paolo il 20 gennaio 1994, muove i primi passi al Coritiba. A 14 anni va al San Paolo, a 17 anni arriva l'asta internazionale: se lo contendono Chelsea, Juve e Manchester City. Va a Londra: non benissimo. Inizia a girare l'Europa: Malaga, Vitesse, Eintracht, Reading, Fulham. Davvero convincente soltanto in Olanda. In estate a sorpresa resta al Chelsea: Sarri non lo impiega mai. Ora le porte della Serie A.